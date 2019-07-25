Губернатор Ростовской области раскритиковал главу Азовского района за свалки

Азовский район является в Ростовской области одним из самых проблемным по части незаконных свалок. Об этом рассказал губернатор региона Василий Голубев на встрече с активом регионального отделения ОНФ.

«По моим данным, в районе было 26 свалок, только две убрали. После того, как я об этом сказал главе, он встревожился, но быстро отрапортовал, что все убрали. На следующий день специалисты провели в районе незапланированную проверку. Оказалось, что убрали шесть свалок, но еще девять появилось новых»,— рассказал губернатор. Господин Голубев отметил, что после этого у него состоялась встреча с главой района, где обсуждались результаты проверки.

В ОНФ отметили, что жители Ростовской области отметили на карте свалочных очагов около 1 тыс. свалок, сейчас из них ликвидировано 713.

Кристина Федичкина