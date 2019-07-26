Кандидаты от КПРФ и ЛДПР зарегистрированы на выборы главы Республики Алтай

Избирательная комиссия Республики Алтай зарегистрировала первых двух кандидатов на осенние выборы главы региона. Удостоверения кандидатов получили депутат республиканского парламента от КПРФ Виктор Ромашкин и депутат горсовета Горно-Алтайска Дмитрий Софронов от ЛДПР, возглавляющие региональные отделения своих партий.

Необходимый для регистрации пакет документов сдали еще трое кандидатов: врио главы республики Олег Хорохордин («Единая Россия»), бизнес-омбудсмен региона Леонид Ефимов («Справедливая Россия») и руководитель реготделения «Зеленых» Александр Чеконов. Они предоставили в избирком необходимое для регистрации количество подписей глав муниципальных образований и депутатов, но решение об их регистрации пока не принято.

Выборы главы Республики Алтай пройдут 8 сентября. Документы и подписи не сдали в избирком три претендента: директор ООО «Борозок» Мерген Теркин (Партия добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров), гендиректор «Алтай глобал инжиниринг» Александр Транов («Гражданская инициатива») и временно неработающий Михаил Соловьев (Народно-патриотическая партия России — власть народу).

О ходе выборов в Республике Алтай читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Вышепросочившиеся»

Юлия Сасевич