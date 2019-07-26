«Динамо» усилилось камерунским форвардом

Нападающий сборной Камеруна Клинтон Н`Жье перешел в московское «Динамо» из французского «Марселя», сообщается на официальном сайте столичного футбольного клуба. Контракт с 25-летним форвардом заключен на четыре года. Новичок «бело-голубых» получил девятый игровой номер. Камерунец стал восьмым новичком «Динамо» в ходе летней трансферной кампании.

Н`Жье начинал карьеру во французском «Лионе», из которого в 2015 году перешел в английский «Тоттенхем». «Марсель» арендовал камерунца у лондонского клуба на сезон-2016/17, а затем выкупил трансфер футболиста. В прошлом сезоне Н`Жье провел 21 матч за клуб во всех турнирах и забил три гола. В активе нападающего девять голов в 29 матчах за национальную команду.

«РИА Новости»