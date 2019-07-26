Для спасения Кирилла Салишева не хватает 955 400 руб.

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Эмилия Гаврилова: «Недавно мальчика взяли в приемную семью и начали активно заниматься его лечением. В первую очередь необходимо провести нейрохирургическую операцию и решить вопрос с заменой установленного ранее шунта. После этого мы тщательно обследуем Кирилла, чтобы понять, какое лечение требуется далее. Нам предстоит разобраться, есть ли атрофия зрительного нерва, надо ли делать операцию по поводу вывихов тазобедренных суставов. Кроме того, необходимо научить родителей Кирилла катетеризации, подобрать средства реабилитации. Надеюсь, нам удастся социализировать мальчика».

Стоимость обследования 986 400 руб. Телезрители ГТРК «Ярославия» соберут 31 тыс. руб. Не хватает 955 400 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Кирилла Салишева, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет папы Кирилла — Дмитрия Петровича Стреблянского. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

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