План «Росатома» сочли слишком ледокольным

О плане развития инфраструктуры Севморпути до 2035 года на госкомиссии по Арктике 25 июля докладывал замглавы «Росатома» и глава дирекции Севморпути Вячеслав Рукша. Его доклад столкнулся с критикой курирующего Арктику вице-премьера Юрия Трутнева. Впрочем, недовольство вице-премьера не было связано с планами по ледокольной составляющей. По итогам госкомиссии Юрий Трутнев заявил журналистам, что «Росатом» «слабо подготовил вопрос», поскольку «говорил только о темах, связанных со строительством и эксплуатацией ледоколов». «Но "Росатом" в соответствии с решением правительства получил функции оператора Севморпути. И он должен был, на наш взгляд, подготовить вопросы, связанные с инфраструктурой. А это и порты, и взлетно-посадочные площадки, и автомобильные/железные дороги, и связь, и безопасность»,— сказал вице-премьер, отметив, что «мы не можем смотреть половину, а половину не смотреть».

Вячеслав Рукша сообщил журналистам, что в компетенцию госкорпорации не входит создание плана развития всей арктической зоны, а в части судоходства он разработан. В нашем плане есть навигационно-гидрографическое и ледокольное обеспечение, есть даже космические технологии для знания ледовой обстановки, погодных условий, подчеркнул он.

Как уточняется в материалах «Росатома», инфраструктурный план развития СМП до 2035 года согласован со всеми заинтересованными министерствами, ведомствами и регионами РФ, устранены все замечания. В конце июня документ был внесен в правительство.

Вечером 25 июля дирекция Севморпути выпустила сообщение о том, что проект «плана развития инфраструктуры СМП до 2035 года содержит все необходимые составляющие и готов к подписанию». В сообщении отмечается, что «план может быть скорректирован после принятия стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035 года, проект которой в соответствии с поручением президента до 1 декабря правительство должно подготовить».

Анастасия Веденеева