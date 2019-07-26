Наркобарону отказали в 5 млн рублей

Как стало известно “Ъ”, отбывающий 10-летний срок за контрабанду кокаина на миллионы долларов 68-летний Владимир Красавчиков попытался взыскать с Минфина 5 млн руб. за свое, как он посчитал, слишком длительное уголовное преследование. По мнению заявителя, «нераспорядительность и неэффективность действий органов предварительного следствия и суда» привели к тому, что расследование в отношении него, а затем и процесс заняли в общей сложности семь с половиной лет. Однако городской суд Санкт-Петербурга установил, что нарушения права осужденного Красавчикова «на судопроизводство в разумный срок» допущено не было, и в компенсации наркобарону отказал.

Как следует из поступившего в суд заявления Владимира Красавчикова, которое он написал в колонии строгого режима, длительность производства по его уголовному делу была вызвана не сложностью расследования, а «нераспорядительными и неэффективными действиями органов предварительного следствия и суда». А его представитель утверждал, что «нарушение права на судопроизводство в разумный срок повлекло длительное содержание заявителя под стражей и значительное ухудшение его здоровья». Причиненный ему ущерб осужденный Красавчиков оценил в 5 млн руб., которые и потребовал взыскать с Минфина. При этом он не стал ходатайствовать о том, чтобы ему разрешили участвовать в разбирательстве в суде.

Первым делом городской суд Санкт-Петербурга установил, что заявитель ошибся со сроком своего уголовного преследования: как оказалось, оно длилось не семь с половиной лет, а более восьми. Как следует из оглашенных в суде материалов, уголовное дело о контрабанде кокаина (ч. 2 ст. 188 УК РФ) из Эквадора в Россию участниками транснациональной преступной группировки, в которую входили бывшие советские граждане, а также жители Колумбии, Перу, Испании, Эквадора, Латвии и других стран, было возбуждено в ноябре 2008 года Северо-Западным таможенным управлением ФТС России. Впрочем, уже через месяц его принял в свое производство следственный департамент МВД.

Как уже рассказывал “Ъ”, за границу судимый еще в СССР за незаконные валютные операции Владимир Красавчиков перебрался вскоре после отбытия своего первого срока. Второй раз он был осужден уже в Эквадоре — за контрабанду кокаина. После освобождения из тюрьмы россиянин перебрался в Нидерланды, где наладил отношения с местной наркомафией и взялся за поставки кокаина из Эквадора в Европу. Этот бизнес приносил баснословные доходы: если в Эквадоре килограмм кокаина стоит $2 тыс., то в России, куда он ежегодно поставляется, по данным силовиков, в количестве от 3 до 5 тонн, его цена составляет €50–60 тыс. за тот же килограмм.

Российский рынок группировка Красавчикова начала активно осваивать в 2008 году. Все зелье прибывало в Санкт-Петербург или Новороссийск с бананами из Гуаякиля на трансатлантических судах. Тайники оборудовались в одних и тех же местах в служебных помещениях или трюмах, брикеты с кокаином упаковывались схожим способом. При этом места закладок помечались смайликами. Как потом установили оперативники, отправители фотографировали тайник с этим знаком и по электронной почте отправляли фото получателю, чтобы тот быстро мог его найти.

Телефоны предполагаемых наркодельцов поставили на прослушку, а в Гуаякиль несколько раз выезжали сотрудники ФСБ, которые организовали взаимодействие с местными сыщиками. В итоге удалось установить не только личности преступников, но и выявить схемы поставок в Россию кокаина и их финансирования. В 2009 году российским правоохранителям удалось задержать около десятка участников этой преступной группировки, которые уже отбывают длительные сроки.

Организатор преступного бизнеса Красавчиков был привлечен к уголовной ответственности заочно в апреле 2010 года. Тогда же он был объявлен сначала в федеральный, а затем и международный розыск. Как установил суд во время рассмотрения иска Владимира Красавчикова о компенсации, именно 2010 год и следует считать началом его уголовного преследования.

Арестовали его по запросу российской Генпрокуратуры в январе 2012 года в Нидерландах, а экстрадировали на родину ровно через два года. С материалами своего уголовного дела Владимир Красавчиков знакомился с 6 июня по 16 декабря 2014 года, а судебный процесс над ним начался в январе 2015 года. В январе 2018 года Кировский райсуд Санкт-Петербурга за контрабанду 23 кг, незаконную пересылку 10 кг и приготовление к сбыту еще 26 кг кокаина приговорил подсудимого Красавчикова к десяти годам лишения свободы.

По мнению судьи Сергея Леонтьева, рассматривавшего иск осужденного Красавчикова, никакой волокиты не было допущено ни во время предварительного следствия, ни в ходе судебного разбирательства. 87-томное уголовное дело имело «значительную фактическую и правовую сложность, вызванную совершением преступлений организованной группой лиц в условиях неочевидности, на протяжении значительного периода времени, тяжестью вменяемых преступлений, количеством преступных эпизодов»,— говорится в судебном решении. Из него также следует, что по делу было проведено «значительное число» судебных экспертиз, допрошено более 120 свидетелей, а также проведен большой объем других следственных действий — выемок документов, очных ставок, дополнительных допросов и обысков. При этом с самим Владимиром Красавчиковым в связи с его нахождением в розыске проведение следственных действий стало возможно только почти через четыре года с момента начала его уголовного преследования.

Говоря о процессе по делу наркобарона, по продолжительности которого у заявителя также имелись претензии, судья Леонтьев отметил, что дело если и откладывалось, то по уважительным причинам и на непродолжительные периоды. Это требовалось в том числе и для исследования «большого объема доказательств». Самый длительный перерыв, говорится в решении суда, с 8 ноября 2016 года по 20 марта 2017 года был вызван проведением в отношении подсудимого судебно-психиатрической экспертизы.

Все эти обстоятельства «свидетельствуют о достаточной эффективности и распорядительности органов предварительного следствия и суда при рассмотрении данного дела», резюмировал суд. Таким образом, права истца «на судопроизводство в разумный срок» (предусмотрено п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод) нарушены не были, в связи с чем в удовлетворении его требований было отказано.

Олег Рубникович