В Самаре троллейбусы временно не будут ходить по проспекту Масленникова

В Самаре временно изменилось движение троллейбусных маршрутов №№4, 15 и 19. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Схема движения указанных троллейбусных маршрутов изменилась в ночь с 25 по 26 июля. Это связано с ремонтными работами на водопроводе холодного водоснабжения на проспекте Масленникова. Троллейбусы №№4 и 15 проследуют по ул. Коммунистической и Московскому шоссе через станцию метро «Московская». Конечной остановкой троллейбуса №19 вместо ул. Ново-Садовой (Фабрика-кухня) станет станция метро «Московская».

Троллейбусы №№4, 15 и 19 вернутся к привычному маршруту после окончания работ на водоводе.

Ранее сообщалось, что до 1 августа текущего года троллейбус №6 будет следовать по укороченному маршруту из-за закрытия ул. Шоссейной. Электротранспорт будет следовать от Губернского рынка до хлебозавода №3.

Андрей Сазонов