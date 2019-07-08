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Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Движение троллейбуса №6 в Самаре возобновится во вторник

Движение маршрута троллейбуса №6 по укороченной трассе будет возобновлено в Самаре во вторник. Об этом сообщает самарское МП «ТТУ» в «Твиттере».

Транспорт будет следовать по укороченному маршруту из-за закрытия ул. Шоссейной. Троллейбусы будут ехать от Губернского рынка до хлебозавода №3. На маршрут выйдут три троллейбуса.

Ранее сообщалось о том, что движение транспорта по ул. Шоссейной в Самаре закрылось с 1 июля до 1 августа текущего года. Эта мера связана с работами на инженерных сетях.

Георгий Портнов


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