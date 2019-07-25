Воронежская прокуратура выявила нарушения у 13 строительных компаний

В ходе недавних прокурорских проверок были вскрыты факты несоответствия региональных нормативных правовых актов изменившемуся федеральному законодательству, неправомерной выдачи разрешительной документации на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, нарушения строительных норм и правил, а также несоблюдения прав граждан - участников долевого строительства жилья. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в надзорном ведомстве. В частности, прокуратурой Коминтерновского района Воронежа выявлены «грубые факты» включения застройщиками в договоры долевого участия условий, ущемляющих права участников строительства. В итоге были возбуждены административные дела в отношении ООО «Монтажник» и директора ООО «Главстрой». Аналогичные нарушения выявлены в ООО «Алекс», «Р-Сервис», «ВМУ-2», «Монолитстрой», «Гарантстрой», «Дон-инвест», «Рик», «ДСК», «Ретро» и «Энергия». Руководству ООО «Выбор» внесено представление из-за отсутствия оснащения многоквартирных домов на улице Переверткина индивидуальными приборами учета тепловой энергии, добавили в ведомстве.

Кроме того, прокуратурой установлено, что отдельные положения постановления мэрии Воронежа об утверждении документации по планировке территории микрорайона, прилегающего к улицам Беговая и 45 Стрелковой дивизии, не соответствуют требованиям закона в части обеспеченности объектами образования, парковочными местами и озеленения.

О градостроительном споре под Воронежем, дошедшем до суда, в материале “Ъ-Черноземье” «Дачников отгоняют от леса».

Владимир Зоркий