Российский «Чернобыль» отметили дизлайками

На YouTube появился трейлер российского сериала «Чернобыль» от НТВ. Пользователи раскритиковали трехминутный ролик за сюжет, детали и актерскую игру. После сериала от HBO трейлер российской ленты назвали «позором». Хотя ее начали снимать задолго до западной картины. Чем трейлер российского «Чернобыля» так не понравился зрителям? Об этом — Иван Корякин.

Еще на днях могло показаться, что пользователи YouTube не станут ругать что-то больше, чем трейлер «Кошек» — уж слишком жуткими им показались антропоморфные герои. Но вышел трейлер «Чернобыля» от НТВ — 400 лайков против 11 тыс. дизлайков на момент подготовки материала. Ругают костюмы, одинаковые номера на автомобилях, индивидуальные газовые счетчики, современную электричку, по которой, к слову, бегает агент ЦРУ. Да и, казалось бы, причем здесь американцы, недоумевают зрители. Видимо, они и виноваты в чернобыльской катастрофе.

«Мы несколько лет изучали архивные документы»,— ранее говорили авторы сериала. Но, кто взорвал реактор, из трейлера непонятно: герой Дмитрия Ульянова разве что дергает стоп-кран, иные преступления пока находятся за кадром. Американца ловит контрразведчик в исполнении Игоря Петренко, совсем как в сериале «Спящие», где они неплохо себя зарекомендовали. Есть еще главная героиня, которую сыграла Надежда Михалкова, так что комментаторы уже заподозрили любовный треугольник. За это YouTube-критики назвали сериал «мелодрамой в декорациях Чернобыля» и сошлись на том, что это лучше вообще не показывать, так как после версии HBO это смотрится «ущербно и вторично».

А ведь это только трейлер, 12 серий еще никто не видел. Да и нельзя называть «Чернобыль» НТВ ответом американцам хотя бы потому, что его начали снимать задолго до премьеры HBO, ранее говорил “Ъ FM” режиссер российского сериала Алексей Мурадов: «Ни пять лет, ни даже два года назад, насколько я понимаю, никто не слышал, не знал и не понимал, будет ли кто-нибудь касаться этой темы. Так что это никакой не ответ, а абсолютно самостоятельный замысел, который, так совпало, выходит чуть позже. Это нельзя назвать ни расследованием, ни документальным фильмом, ни экшеном — это драма о том, как люди пережили катастрофу».

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Но так получилось, что «Чернобыль» от HBO вошел в список лучших сериалов, а российских зрителей просто потрясло, как точно создатели передали детали, быт и атмосферу советских 80-х. После такого они не готовы мириться с клише отечественных сериалов, говорит обозреватель отдела культуры журнала «Огонек» Андрей Архангельский: «Режиссеры в каждый сериал впихивают любовную историю, которая всем уже надоела. Иногда ты спрашиваешь себя: зачем это здесь? Это такой канон. В представлении продюсеров без любовной истории от ленты сразу отвернется половина аудитории.

Но, ориентируясь на западные аналоги, люди сформировали коллективное требование — делайте искусство лучше».

Но не будь «Чернобыля» от HBO, российский сериал едва ли так критиковали. Его могли бы и не заметить в интернете, и он остался бы продуктом «для домохозяек», как пишут в комментариях. Так что российскому «Чернобылю» просто не повезло.

Как ожидается, НТВ покажет сериал осенью.