«Кошки» оставили зрителей в недоумении

Критики спрогнозировали провал фильма «Кошки» после пугающего трейлера. С момента публикации на прошлой неделе ролик на YouTube набрал в два раза больше дизлайков, чем лайков. Пользователей смутило, что главные герои экранизированного мюзикла похожи на кошек с человеческими лицами. Что не так с фильмом? И может ли повлиять критика на сборы картины? Об этом — Яна Пашаева и Яна Лубнина.

Долгожданная экранизация легендарного бродвейского мюзикла разочаровала соцсети. Пользователи жаловались, что после просмотра трейлера не могли уснуть и шутили, что психотерапевты успокаивали их словами: «Кошки из ролика не настоящие, они не могут навредить». Гуманоидные коты, прыгающие по мусорным бакам и окнам, действительно вызывают неоднозначные эмоции. Режиссер Том Хупер решил не идти по пути создателей нового «Короля Льва» и не превращать героев в настоящих кошек, вместо этого он смешал в актерах животные и человеческие черты. Раньше зрителям мюзикла было понятно, что перед ними переодетые люди, так как использовался грим и костюмы. Теперь же хвосты, уши и шерсть на лицах дорисованы при помощи компьютерной графики. Некоторые детали оставили вопросы у пользователей, например: почему у кошек человеческая грудь, а одна из героинь носит шубу из своей же шерсти?

Не удивительно, что первая реакция на фильм напоминает эффект «зловещей долины», когда объект, выглядящий примерно как человек, вызывает неприязнь и отвращение у людей-наблюдателей, пояснил заместитель главного редактора журнала «Кинорепортер» Александр Фолин: «Попытка сделать что-то очеловеченное не воспринимается среднестатистическими зрителями. Если взять реальный бродвейский мюзикл Cats, то там все-таки играли актеры в костюмах кошек, здесь же немножко другая история — она вызывает как минимум недоумение, а как максимум отторжение, и это уже никак не исправить. Мне кажется, что это будет оглушительный провал.

Можно смело закрывать продакшн, пока еще не потрачены все деньги».

В сети даже запустили флэшмоб — пользователи показывают трейлер своим котам, а те сидят с недовольными или скучающими мордами. По сюжету мюзикла коты разных пород со всего света собираются на масштабном кошачьем балу. Каждый из них должен доказать, что именно он достоин состоять в «Племени избранных». В конце питомцы выбирают вожака, который попадет в кошачий рай и возродится. Участниками бала в этот раз станут такие звезды, как певица Тейлор Свифт, актриса Джуди Денч и ведущий Джеймс Корден. Они рассказывали в интервью, что перед съемками специально занимались в кошачьей школе, где учились повторять движения и повадки этих животных. Кинокритик Esquire и «Медузы» Егор Москвитин считает, что фильм, судя по трейлеру, будет отвечать концепции мюзикала и не отпугнет зрителей: «По-моему, это будет очень забавно. Нужно понимать, что сама концепция “Кошек” всегда была экстравагантной. В экранизации, которая выходила в конце нулевых, и в самом мюзикле эти кошки должны очень сильно отличаться друг от друга и хвалиться своей шерстью, своей породой и так далее. Так что все выглядит так, как и должно выглядеть».

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Примечательно, что за свою пока еще короткую жизнь трейлер породил не только шквал возмущений, но и вызвал расисткий скандал. Зрители сочли неуместным, что темнокожая артистка Франческа Хэйуорд играет роль белой кошки.

Мировая премьера фильма запланирована на декабрь, в России его должны показать в январе.