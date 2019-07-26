ЕЦБ готовится стелить еще мягче

Ухудшение прогноза по росту европейской экономики, дальнейшее ослабление промышленного сектора, низкая инфляция и сохраняющееся напряжение в мировой торговле вынуждают Европейский центральный банк (ЕЦБ) идти по пути дальнейшего смягчения монетарной политики. Снижение и без того отрицательной ставки по депозитам может произойти уже в сентябре, тогда же ожидается и объявление о перезапуске программы покупки активов, завершенной в декабре 2018 года.

На фоне продолжающегося ослабления экономики еврозоны ЕЦБ намекнул на возможность дальнейшего снижения ставки по депозитам и на перезапуск программы количественного смягчения. На заседании во Франкфурте, которое прошло в четверг, совет управляющих регулятора сохранил основную ставку рефинансирования на нулевом уровне, оставив ставку по депозитам на рекордно низкой отметке в минус 0,4%. При этом ЕЦБ отметил в комментарии, что ожидает сохранения ставок «на текущем уровне или ниже» по меньшей мере до конца первого полугодия 2020 года. На практике это может означать дальнейшее углубление депозитной ставки в отрицательную зону уже в сентябре этого года.

В ЕЦБ также заявили, что рассматривают варианты дополнительного смягчения политики, включая запуск новой программы количественного смягчения спустя всего несколько месяцев после прекращения прежней.

Напомним, она продлилась с января 2015-го по декабрь 2018 года — за это время банк выкупил облигации на общую сумму €2,6 трлн.

Месяц назад президент ЕЦБ Марио Драги предупредил, что в отсутствие четких сигналов оживления европейской экономики регулятор вынужден будет прибегнуть к дополнительным методам стимулирования. Однако надежды на возобновление роста во втором полугодии 2019-го не оправдались, признал в четверг на пресс-конференции глава ЕЦБ. Слабый рост ожидается как во втором, так и в третьем квартале. «Прогноз становится все хуже и хуже в странах, где промышленность очень важна»,— заявил господин Драги. Согласно последнему прогнозу Еврокомиссии, темпы роста германского ВВП в нынешнем году могут замедлиться до 0,5%, то есть до минимального показателя за последние шесть лет. Опубликованный в четверг июльский индекс делового климата в стране снизился с июньских 97,5 до 95,7 пункта, показав наихудшее значение с 2013 года. Замедление международной торговли в условиях сохраняющейся геополитической неопределенности, ослабление темпов китайского роста и вероятность жесткого «Брексита» также вызывают опасения у ЕЦБ.

Инфляция в еврозоне также продолжает значительно отставать от целевого значения «чуть ниже 2%» — в июне Еврокомиссия зафиксировала ее на уровне 1,2% и не ждет повышения даже на горизонте пяти лет. На этом фоне будет необходимо создать «значительное число монетарных стимулов» — чтобы обеспечить сохранение благоприятных финансовых условий и поддержать расширение еврозоны и постепенный рост внутренних цен для приближения инфляции к таргету в среднесрочной перспективе, отметил Марио Драги. Вероятно, ключевые решения будут приняты этой осенью. Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, в сентябре регулятор снизит ставку по депозитам на 10 базисных пунктов и объявит о новом раунде программы количественного смягчения с января 2020 года.

В четверг же Совет управляющих ЕЦБ выразил свое согласие на назначение уходящей главы МВФ Кристин Лагард на пост президента Европейского центробанка.

Теперь свое мнение о ее назначении должен высказать Европарламент — в случае положительного исхода, Кристин Лагард сменит Марио Драги в ноябре этого года. Очевидно, что после многолетней политики стимулирования экономики еврозоны бороться с ее дальнейшим замедлением новому руководителю придется, имея на руках крайне ограниченный набор инструментов.

Отметим, что замедление глобального экономического роста подталкивает и другие центробанки к смягчению монетарной политики — ожидается, что Федеральный резерв США, который в июне заявил о готовности «действовать, как это необходимо для поддержания расширения экономики», может снизить размер ключевой ставки уже на будущей неделе.

Надежда Краснушкина