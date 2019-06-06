«Красный Бор» перейдет в ведение Минприроды до октября 2019 года

Полигон «Красный Бор» будет передан в ведение Минприроды в третьем квартале текущего года. Об этом на ПМЭФ заявил врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

По его словам, в рамках ПМЭФ-2019 с главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным будут подписаны соглашение и дорожная карта по передаче полигона, сообщает ТАСС.

Ранее с Смольном заявляли, что город готов отдать также проектно-сметную документацию для строительства очистных сооружений и наработки по рекультивации «Красного Бора», так как Петербург один «с этой проблемой не справится».