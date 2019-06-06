10 июня, понедельник
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

«Красный Бор» перейдет в ведение Минприроды до октября 2019 года

Полигон «Красный Бор» будет передан в ведение Минприроды в третьем квартале текущего года. Об этом на ПМЭФ заявил врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

По его словам, в рамках ПМЭФ-2019 с главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным будут подписаны соглашение и дорожная карта по передаче полигона, сообщает ТАСС.

Ранее с Смольном заявляли, что город готов отдать также проектно-сметную документацию для строительства очистных сооружений и наработки по рекультивации «Красного Бора», так как Петербург один «с этой проблемой не справится».

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

ПРИЛОЖЕНИЯ

Интервью

Партнерские проекты

Профиль пользователя