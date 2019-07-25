Воронежские аграрии собрали уже второй миллион тонн зерна

Аграрии Воронежской области собрали второй миллион тонн зерна, обмолотив 42% от всей уборочной площади зерновых и зернобобовых культур - 620 тыс. га, сообщили «Ъ-Черноземье» в региональном правительстве. Средняя урожайность по области составляет 33,8 ц с га, валовой сбор – более миллиона тонн. Озимую пшеницу обмолотили на площади 480,4 тыс. га (63%). Горох убрали на площади 13,4 тыс. га (61%). Площадь уборки ячменя составила 113,6 тыс. га (30%). Наиболее урожайными оказались поля в Лискинском, Нижнедевицком (по 48,6 ц с га) и Хохольском (47 ц с га) районах.

О проекте по переработке пшеницы в биополимеры за 63 млрд руб., в материале “Ъ-Черноземье” «В Липецке зерно прорастет в пластик».

Владимир Зоркий