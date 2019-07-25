Ингушский оппозиционер вернулся к работе

Ингушский оппозиционер и правозащитник Магомед Хазбиев сегодня освободился из колонии-поселения в Кабардино-Балкарии. Он полностью отбыл срок, к которому был приговорен за оскорбление уже бывшего главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова и незаконное хранение оружия. Господин Хазбиев считает символичным, что его освобождение произошло вскоре после смены власти в Ингушетии. Теперь оппозиционер намерен добиваться реабилитации, так как считает, что его посадили из-за критики в адрес экс-главы республики.

В 10 часов утра у ворот колонии-поселения в городе Прохладный Кабардино-Балкарии Магомеда Хазбиева встречали многочисленные родственники и друзья. Оппозиционер провел в заключении один год семь месяцев. Отметим, что ранее господин Хазбиев подавал ходатайство об условно-досрочном освобождении, однако суд ему отказал.

«Меня посадили по надуманной причине из-за моей оппозиционной деятельности. Власти Ингушетии держали мое дело под контролем. Думаю, по этой причине отказывали в условно-досрочном освобождении»,— заявил “Ъ” господин Хазбиев.

Как ранее рассказывал “Ъ”, проблемы с правоохранительными органами у оппозиционера Хазбиева начались в 2015 году. Тогда в его доме был проведен обыск, поводом для которого стал запрос из полиции Ростова-на-Дону, разыскивавшей угнанный там Toyota Land Cruiser 200. В угоне иномарки ингушские полицейские подозревали оппозиционера и его близких родственников, поэтому у них у всех провели обыски. Впрочем, в ходе дальнейшего расследования, в котором приняли участие и ростовские полицейские, подозрения ингушских сотрудников не подтвердились.

Тем не менее преследование Магомеда Хазбиева не прекратилось: ингушские полицейские объявили, что во время обысков в доме оппозиционера нашли пистолет, патроны к нему, а также взрывчатые вещества. В результате в отношении правозащитника было возбуждено уголовное дело по ст. 222 (незаконное хранение оружия) и ст. 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ) УК РФ. Позже в деле появились ст. 319 (оскорбление представителя власти) и ч. 1 ст. 282 (возбуждение ненависти к социальной группе).

В начале 2018 года Магомед Хазбиев вернулся в Ингушетию из Грозного, где он находился под госзащитой после попытки покушения на него, и сдался правоохранителям. Оппозиционера арестовали и поместили в СИЗО. Господин Хазбиев свою вину на следствии и в суде не признал. Он утверждал, что с ним сводят счеты за общественную деятельность. Отметим, Магомед Хазбиев прежде возглавлял ингушское региональное отделение партии ПАРНАС и был членом экспертного совета при уполномоченном по правам человека. Ранее его неоднократно привлекали к административной ответственности за проведение несанкционированных массовых акций.

Магасский суд признал господина Хазбиева виновным по всем инкриминируемым ему статьям УК. По ст. 282 оппозиционеру был назначен штраф в размере 10 тыс. руб., но от этого наказания он был освобожден в связи с истечением срока давности. По остальным статьям путем частичного сложения суд назначил Магомеду Хазбиеву в ноябре 2018 года два года 11 месяцев колонии-поселения и штраф в размере 50 тыс. руб. Впоследствии Верховный суд Ингушетии оправдал оппозиционера по ст. 282 и на три месяца сократил срок. Фактически же господин Хазбиев отсидел один год семь месяцев, так как суд зачел каждый день, проведенный правозащитником в СИЗО, за два дня наказания.

«Я всеми возможными средствами буду добиваться реабилитации»,— сказал “Ъ” господин Хазбиев.





Он также намерен вернуться к общественной и правозащитной деятельности, чтобы «защищать тех, кого несправедливо преследует власть».

Муса Мурадов