Горизбирком не обращался к коллегам из Новгорода и Карелии по открытию участков на выборах губернатора

Избирательные комиссии Новгородской области и Республики Карелия не получали от петербургского Горизбиркома обращений по поводу открытия экстерриториальных избирательных участков на время губернаторских выборов, сообщает «Интерфакс».

При этом, по данным агентства, в указанных регионах не располагают сведениями о том, сколько потенциальных избирателей из Петербурга находятся на их территории. Ранее член ГИК с правом решающего голоса Юрий Кузьмин заявлял, что открыть участки для выборов губернатора в Новгородской области и Карелии не получится, поскольку местные избиркомы заняты проведением собственных выборов, в отличие от псковских коллег.

“Ъ-СПб” писал, что обеспечить наблюдение за выборами губернатора Петербурга в Псковской и Ленинградской областях намерена Общественная палата Санкт-Петербурга.