Член СПЧ просит допустить его к перепроверке подписей незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму

Председатель комиссии по избирательным правам президентского Совета по правам человека (СПЧ) Илья Шаблинский попросит ЦИК допустить его к перепроверке подписей получивших отказ в регистрации кандидатов на выборы в Мосгордуму в случае, если их жалобы поступят в Центризбирком. Об этом он заявил в четверг, 25 июля, по итогам встречи с кандидатами, которая прошла на площадке Московской Хельсинкской группы. «Самое главное — непрозрачность процедуры проверки, верификации подписей. Вопреки нормам закона кандидаты фактически не могут контролировать эту проверку и оказываются абсолютно уязвимы для любых манипуляций,— сказал Илья Шаблинский.— Мы надеемся, что сможем поучаствовать в проверке, которая будет идти в Центризбиркоме. Мы предложим свои услуги, и, я думаю, Михаил Федотов (глава СПЧ.— “Ъ”) подпишет такое письмо. Это пока все, что мы можем».

Господин Шаблинский отметил, что решения городских избирательных комиссий пресекают конкуренцию, а москвичи, которые согласились поставить свою подпись, делали это необязательно в поддержку кандидата, а высказывались за процесс соревнования с участием этого кандидата. Он напомнил, что кандидаты, которые уже получили отказ Мосгоризбиркома (МГИК) в удовлетворении жалобы на отказ окружной комиссии, могут подавать жалобу либо в ЦИК, либо в суд. При этом господин Шаблинский отметил, что в случае, если жалоба будет подана в суд, к процессу не допустят наблюдателей и на его памяти есть только один случай, когда суд вынес решение в пользу кандидата в аналогичном вопросе.

Напомним, накануне рабочая группа Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб рекомендовала отказ в удовлетворении жалоб на отказ окружных комиссий Ивану Жданову, Дмитрию Гудкову, Константину Янкаускасу, Юлии Серебрянской и Константину Лисице. Окончательное решение по этим кандидатам МГИК вынесет на заседании в четверг. Также на сегодняшнем утреннем заседании рабочей группы рекомендацию на отказ в удовлетворении получила Любовь Соболь, которая продолжает держать голодовку до разрешения ситуации с регистрацией независимых кандидатов.

На встрече профильной комиссии СПЧ во главе с Ильей Шаблинским сегодня присутствовали Илья Яшин, Константин Янкаускас, Юлия Галямина, Анастасия Брюханова, Геннадий Гудков, Иван Жданов и Александр Соловьев. Позднее к беседе присоединился Дмитрий Гудков, у которого накануне вечером правоохранительные органы провели обыск.

О предвыборной ситуации в Москве — в публикации “Ъ” «Следствие проводит предвыборные допросы населения».

Елена Рожкова