Заключен под стражу предполагаемый организатор преступной группы по хищениям при продаже стройматериалов

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Евгения Панасюка, обвиняемого по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество) по делу о крупных хищениях при продаже стройматериалов. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов Петербурга.

Как полагает следствие, обвиняемый в период времени с сентября по октябрь 2018 года разработал преступный план: в интернете размещалась информация о продаже от имени подконтрольных юридических лиц строительных материалов, злоумышленник с подельниками предлагали их гражданам и компаниям по заниженным ценам при условии 100% предоплаты, после получения денежных средств они похищались, а продавец менял юрлицо.

С целью реализации разработанного им плана Панасюк создал организованную преступную группу, к участию в которой привлек несколько соучастников. Нанесенный ими ущерб оценивается в сумму не менее 2 млн рублей, а ежемесячный доход от противоправной деятельности преступной группы достигал порядка 25-30 млн руб.

В итоге задержанный правоохранительными органами 25 июля Панасюк пробудет под стражей как минимум до 6 сентября. Расследование уголовного дела продолжается.