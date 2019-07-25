Руководству колонии, где содержался Цеповяз, предъявлены обвинения в превышении полномочий

Экс-начальнику ИК-3 в Амурской области и его заместителю предъявили обвинение в превышении должностных полномочий после того, как члену «банды Цапков» из станицы Кущевская Вячеславу Цеповязу, были предоставлены привилегии. Об этом во время прямого эфира на сайте Генеральной прокуратуры РФ сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

«10 июля 2019 года бывшему начальнику колонии и его заместителю предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий»,— сказал господин Куренной (цитата по «РИА Новости»). По его словам, в одно производство объединены и дела сотрудников ИК-3 из-за неправомерного предоставления трем осужденным дополнительных свиданий с родственниками, незаконного допуска на режимную территорию исправительной колонии строгого режима посторонних лиц.

Напомним, в ноябре 2018 года в интернет попали фотографии, на которых осужденный по делу «банды Цапков» Вячеслав Цеповяз позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него крабы, шашлык и красная икра. А в феврале появилось видео, на котором запечатлена «усадьба, которая отделена от общей территории колонии калиткой». Как заявил автор ролика Сергей Перин, видео было снято в ИК-3 в Амурской области. Прокуратура Амурской области в ходе проверки установила, что в ИК-3 в селе Среднебелая, где были сделаны фотографии, устранили незаконные послабления режима. Пресс-служба регионального управления ФСИН сообщила, что начальник исправительной колонии, в которой отбывал наказание член «банды Цапка», будет уволен.

Подробнее об условиях содержания члена «банды Цапков» читайте в материале “Ъ FM”.