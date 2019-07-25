Болотную улицу в Петербурге отремонтируют до середины августа

В пятницу, 26 июля, в Выборгском районе Петербурга начинается ремонт Болотной улицы. Работы стоимостью 12,58 млн рублей на объекте выполнит АО «ВАД». Планируется отремонтировать участок протяженностью 0,86 км, включающий в себя 3,51 тыс. кв. м проезжей части и 1,65 тыс. кв. м, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

В связи с проведением ремонта по Болотной улице с 26 июля по 1 августа и с 7 по 15 августа перекроют направление движения от 2-го Муринского проспекта к проспекту Тореза, с 2 по 3 августа на этом же участке движение будет ограничено, с 2 по 11 августа проезд будет закрыт от 2-го Муринского проспекта до д.44 по Новороссийской улице, а с 4 по 6 августа — от 2-го Муринского проспекта до проспекта Тореза, включая перекресток с аллеей Академика Лихачева.

Ранее “Ъ-СПб” писал о начале ремонтных дорожных работ на Комендантском проспекте в Приморском районе города.