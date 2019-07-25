В Петербурге начался ремонт Комендантского проспекта

В четверг, 25 июля, в Приморском районе Петербурга начался ремонт Комендантского проспекта. На участке от Комендантской площади до Нижне-Каменской улицы длиной 2,8 км работы проведет АО «ВАД», сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Подрядчику необходимо будет отремонтировать 94,72 тыс. кв. м проезжей части и 2,83 тыс. кв. м тротуара. Стоимость работ по контракту составит 185,67 млн рублей.

На время проведения ремонта движение по Комендантскому проспекту на участке от Шуваловского проспекта до Долгоозерной улицы, включая перекрестки и боковые проезды, до 2 августа будет ограничено.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что к 1 сентября планируется также открыть движение по новому участку Комендантского проспекта между Шуваловским проспектом и Глухарской улицей. Полностью завершить строительство объекта, а также обустроить боковые карманы и въезды во дворы планируется в 2020 году.