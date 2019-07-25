В новом пермском фонтане продолжают травмироваться дети

Зафиксирован новый инцидент с детьми, игравшим в новом фонтане на эспланаде в центре Перми. Житель Перми Николай Нохрин на своей странице в Facebook опубликовал видео, где мальчик провалился между прутьями решетки фонтана и застрял в них ногой. «Прутья металлические. Разогнуть их не вышло. Шестигранник тоже никто с собой не носит. Вызвали службу спасения. Помогли мальчику справиться с болью и страхом. Думаю, нужно что-то исправить в конструкции этой обрешетки. Так быть не должно»,— сообщил пермяк.

О том, что только построенный фонтан небезопасен для детей, жители Перми стали сообщать в начале этой недели. Так, один из детей поцарапал пальцы об острые края решеток фонтана, бегая по нему голыми ногами, ему наложили несколько швов.

МКУ «Пермблагоустройство» заявило, что проект фонтана прошел экспертизу качества разработанной документации, в том числе с точки зрения безопасности. Сотрудники МКУ собирались проверить «узкие» места в решетке, а также установить правила эксплуатации объекта и рекомендации по обеспечению безопасности.

Начальник информационно-аналитического управления Перми Наталья Шушпанова сегодня вечером сообщила в своем facebook, что к ближайшим выходным на территории амфитеатра на эспланаде будут размещены правила нахождения у фонтана. «Еще раз отмечу, нам очень важна безопасность горожан, и в пятницу острые поверхности будут обработаны. Но новый фонтан имеет более сложную конструкцию и более разнообразные возможности, чем Театральный фонтан, у него есть дисперсионные форсунки, чтобы можно было показывать проекции на воде, есть подвижные форсунки, которые позволяют направлять струи под разным углом, и очень хочется, чтобы оборудование прослужило как можно дольше, чтобы люди, проявляя свой познавательский интерес, не крутили и не вырывали его. Конструкции фонтана соответствуют всем нормативам, в том числе и с точки зрения безопасности, но при правильной эксплуатации» - написала она. Временно по периметру фонтана будет расставлено ограждение, добавила она.