Пермские дети травмировались в новом фонтане

Вчера член пермского клуба предпринимателей «Деловар» Галина Виноградова заявила на странице в Facebook, что ее сын серьезно травмировался в новом пермском фонтане на эспланаде. По ее данным, ребенок поцарапал пальцы об острые края решеток фонтана, бегая по нему голыми ногами. «Моему сыну наложили три шва, сделали перевязку и отпустили домой, а другого мальчика зашили под общим наркозом и оставили в стационаре»,— написала госпожа Виноградова.

Напомним, что фонтан был построен на частные средства и торжественно запущен в День города.

Главный инженер МКУ «Пермблагоустройство» Матвей Чувашов заявил, что проект фонтана прошел экспертизу качества разработанной документации, в том числе с точки зрения безопасности. «Заключение было получено: объект выполнен согласно всем нормам, которые относятся к таким сооружениям. Но мы столкнулись с тем, что горожане хотят максимально оказаться внутри фонтана, пытаются заглянуть под решетки. Конечно, по фонтану можно ходить, но лучше это делать все-таки в обуви, так как в конструкции фонтана есть металлические элементы»,— заявил руководитель учреждения, построившего фонтан.

Он добавил, что сотрудники МКУ «Пермблагоустройство» еще раз проверят «узкие» места в решетке. Будут также установлены правила эксплуатации объекта и рекомендации по обеспечению безопасности.

Пермский правозащитник Денис Галицкий, в прошлом году через суд пытавшийся остановить строительство фонтана (его строительство велось без разрешения), сообщил "Ъ-Прикамье", что проект фонтана прошел экспертизу только на конструктивную прочность. По его мнению, случай с детьми не мог быть выявлен на стадии экспертизы, поскольку нет соответствующих нормативов. Чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо внести изменения в правила благоустройства, считает господин Галицкий.