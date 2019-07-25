Самолет из Симферополя в Петербург вернулся в аэропорт отправления из-за неубранных шасси

Рейс WZ786 Симферополь – Петербург авиакомпании Red Wings был вынужден вернуться в аэропорт отправления из-за технических неполадок. Это произошло из-за неубранных стоек шасси. Посадка была совершена в штатном, а не аварийном режиме, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в крымском аэропорту.

Как уточняет агентство, на борту Airbus A320 находятся 136 человек. В настоящий момент решается вопрос об их отправке в Пулково резервным бортом.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в конце июня другой самолет из Симферополя задержался в Петербург более чем на семь с половиной часов из-за попадания в двигатель птицы.