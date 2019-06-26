Самолет из Симферополя задерживается в Петербург на семь с половиной часов

Рейс FV-6892 Симферополь – Санкт-Петербург авиакомпании «Россия» задерживается в крымском аэропорту на семь с половиной часов. Самолет должен был вылететь оттуда в районе 13:00 и приземлиться в Пулково в 16:10 мск, однако из-за неисправности взлет был отложен. Об этом со ссылкой на пассажиров сообщает «Фонтанка.ру».

По непроверенной информации, неисправность борта была вызвана попаданием птицы в двигатель самолета.

Согласно данным онлайн-табло Пулково, в Петербурге самолет ожидается теперь в 23:40.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что другой рейс авиакомпании «Россия» из Симферополя в Петербург вынужденно вернулся в крымский аэропорт из-за проблем с закрылками и также прибыл в Пулково с многочасовым опозданием.