В Воронеже зафиксировали снижение стоимости автомобилей на вторичном рынке

Средняя стоимость продаваемой легковой машины в Воронежской области за первые шесть месяцев 2019 года снизилась на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, до 488 тыс. руб. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали представители профильного ресурса Авто.ру. По их данным, средняя цена в регионе на 15,1% меньше общероссийского показателя - 575 тыс. руб. Средний возраст продаваемого в области автомобиля увеличился на 12 месяцев и составил 11,8 лет. При этом самый возрастной автопарк зафиксирован портал в Омской области и Красноярском крае, где возраст автопарка в среднем составил 14,1 лет, а самый молодой в Татарстане (девять лет). Лидером в рейтинге по спросу (учитывается количество просмотров телефона продавца в объявлении на Авто.ру) и предложению стала Lada: 25,1% и 28,3% соответственно. На втором месте в данном рейтинге оказался Volkswagen, собрав 5,9% в общей доле предложений и 5,6% в спросе. Третья строчка разделилась между Ford и KIA. Самый распространенный тип кузова — седан. В объеме всех предложений в регионе доля таких машин составила 42,7%, а спрос на них зафиксирован на уровне 48%. Следом идут кроссоверы - 25,1% и 20,4%, замыкают тройку хэтчбеки - 21,7% и 20,1%.

О том, что происходит в макрорегионе с ценами на новые машины, в материале ''Ъ'' «Черноземью не катит».

Ирина Лобанова