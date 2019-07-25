Курские следователи возбудили уголовное дело по факту порчи земли «Курскводоканалом»

На основании материалов прокурорской проверки управление СКР по Курской области возбудило уголовное дело по факту загрязнения почвы (ч.1 ст. 254 УК РФ). Как сообщили «Ъ-Черноземье» в надзорном ведомстве, региональное управление Росприроднадзора отобрало почву в местах хозяйственной деятельности МУП «Курскводоканал» и обнаружило в ней загрязнение. Вред окружающей среде оценен в размере более 2 млн руб. Утечка неочищенных сточных вод, содержащих опасные вещества, в районе четырех улиц Курска произошла в результате «нарушения экологических требований при эксплуатации канализационного коллектора».Курскводоканал, напомним, оказывает услуги водоснабжения и водоотведения жителям Курска. С 26 июня в управление по делам ГО и ЧС администрации Курска от горожан начали поступать жалобы на сильный запах сероводорода, возникающий в разных частях облцентра. В результате местные власти были вынуждены взять ситуацию «на особый контроль».

О том, как с аналогичными трудностями справляются власти в Воронеже, в репортаже “Ъ-Черноземье” «Останетесь тут, пока не решите проблему».

Ирина Лобанова