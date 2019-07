Мамаду Сако дорого оценил свой допинг

В Высоком суде Лондона начался очень любопытный процесс, центральной фигурой которого является известный французский футболист Мамаду Сако. Он требует от Всемирного антидопингового агентства (WADA) компенсацию в размере £13 млн. Сако утверждает, что по вине WADA, которое в 2016 году инициировало его дисквалификацию за применение препарата хигенамин, формально не входящего в список запрещенных, его карьера пошла под откос: защитник перешел из «Ливерпуля» в более скромный английский клуб — «Кристал Пэлас», потерял место в сборной Франции, а его рыночная стоимость резко снизилась. Головная антидопинговая структура настаивает на законности дисквалификации, хотя ее уже признал ошибочной Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA), а также на том, что проблемы у Сако начались не из-за нее, а по причинам «дисциплинарного характера».

Все ведущие британские медиаресурсы, такие как BBC, The Telegraph, The Guardian, уделили большое внимание процессу, который открылся в Высоком суде Лондона. Это неудивительно, учитывая, что речь идет о чем-то вроде прецедента. Истцами в этом процессе выступают известный французский футболист Мамаду Сако и компания MS Top Ltd., владеющая его имиджевыми правами, ответчиком — Всемирное антидопинговое агентство, а центральное место в нем занимает история, случившаяся с Сако весной 2016 года.

До нее карьера футболиста развивалась очень успешно. Центральный защитник Сако выступал за ПСЖ, а в 2013 году перешел за очень крупную по тем временам сумму — £18 млн — в «Ливерпуль». Он входил в число ключевых игроков как английского клуба, так и сборной Франции. За нее защитник играл на чемпионате мира 2014 года в Бразилии, а аналитики почти не сомневались в том, что Сако попадает во французскую заявку и на домашний для этой команды летний чемпионат Европы.

Но в апреле 2016 года стало известно о том, что в отношении Мамаду Сако ведет расследование UEFA. Причиной был допинг-тест, который тот сдал после встречи 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». У футболиста был обнаружен препарат хигенамин, который способствует борьбе с лишним весом. Его употребление французом WADA, формирующее список запрещенных в спорте средств и полностью отвечавшее в то время за весь процесс допинг-контроля, посчитало не соответствующим регламенту. Расследование UEFA первоначально вылилось в конце апреля в 30-дневную временную дисквалификацию Мамаду Сако. Он пропустил финал Лиги Европы, в котором «Ливерпуль» уступил «Севилье», и не попал в сборную Франции: формирование ее заявки пришлось как раз на период отстранения Сако.

Выступая в Высоком суде Лондона, адвокат Мамаду Сако Стюарт Ритчи настаивал на том, что из-за отстранения карьера его клиента пошла затем под откос. Француз выпал из перечня «железных» кандидатов в сборную, а превращавшийся в суперклуб «Ливерпуль» в 2017 году сначала отдал его в аренду, а чуть позже продал середняку Английской премьер-лиги «Кристал Пэлас». По мнению юриста, такие события существенно снизили рыночную стоимость игрока и «связанных с ним имиджевых прав». Представители Мамаду Сако и MS Top оценили потери, понесенные из-за WADA, в £13 млн. А право требовать с агентства компенсацию им дал тот факт, что в ходе разбирательства в UEFA, продолжавшегося после временного отстранения, футболист, заказавший для своей защиты юридическую и научную экспертизу, добился признания себя невиновным в допинговом деле.

Проблема заключалась в том, что собственно хигенамин, который попал в организм Сако с пищевой диетической добавкой, в списке запрещенных препаратов WADA не значился. Агентство, однако, настаивало на его спортивной нелегальности, заявляя, что он входит в большую группу запрещенных субстанций «Бета-2-агонисты». Такая практика — не указывать в списке конкретное название препарата — действительно существует. Между тем UEFA в 2017 году, изучив экспертные мнения, встал на сторону футболиста, объявив процесс по его делу закрытым.

Но есть большие сомнения в том, что на его сторону встанет и Высокий суд Лондона. Дело даже не в том, что, как выяснилось из выступления юриста Шейна Сиббела, представляющего WADA, агентство продолжает настаивать на правомочности дисквалификации, называя хигенамин «просто одной из субстанций-дженериков», а в слабости позиции Мамаду Сако в той ее части, в которой говорится о том, что из-за допингового инцидента он расстался с местом в элитном клубе и статусом востребованного и дорогого игрока. Господин Сиббел утверждает, что между двумя событиями нет никакой связи, а к трудностям в карьере защитника привели прежде всего причины «дисциплинарного характера».

Это довольно трудно оспорить, зная, что предшествовало переходу Сако в «Кристал Пэлас». Перед очередным сезоном, летом 2016 года, «Ливерпуль» поехал в турне в США. По ходу него тренер команды Юрген Клопп отправил Сако домой за «неуважение» к правилам клуба. Оно выразилось в нескольких подряд опозданиях француза — на авиарейс, медицинское обследование и командный ужин. Наказанный Мамаду Сако после этого был переведен в резервный состав «Ливерпуля».

Алексей Доспехов