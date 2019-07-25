У Tous появились украшения из золота с бриллиантами

При создании новой коллекции дизайнеры Tous по-прежнему сделали акцент на драгоценности, которые хранят и реставрируют, преподносят в дар и продолжают любить, передавая по наследству от одного поколения к другому. И тема долговечности украшений задает тон всей коллекции.

Light Mesh

Линия Light Mesh c украшениями из белого и розового золота с бриллиантами непременно станет «звездой» рождественских праздников, но и на каждый день отлично подойдет.

Glory

Украшения Glory выполнены из стерлингового серебра и дополнены миниатюрными фигурками из цветных драгоценных камней.

Nocturne

В Nocturne есть знаковые для бренда символы: крест олицетворяет традиции, медвежонок — нежность, луна — женственность, сердце — любовь, а стрела служит оберегом. Украшения этой линии впервые выполнены с покрытием вермейль из стерлингового серебра или целиком из стерлингового серебра.

Mini Fiore

Линия Mini Fiore навеяна ремесленными традициями изготовления муранского стекла, а знакомая многим линия Ivette теперь представлена и в уменьшенном варианте из 18-каратного желтого золота с топазами, амазонитами, опалами и аметистами.

Hold Metal

Особняком стоит линия украшений Hold Metal, в которой пластины в виде уже упомянутых символов Дома выполнены из чистого стерлингового серебра либо с покрытием вермейль и дополнены цветными кожаными помпонами Hold Color, которые добавляют озорства и мгновенно преображают как дневной, так и вечерний образ.