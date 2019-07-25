Белгородские спасатели организовали дежурство в детских палаточных лагерях

ГУ МЧС по Белгородской области приняло дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности в четырех действующих на территории региона палаточных лагерях, об этом на пресс-конференции заявил начальник регионального ведомства Сергей Потапов. По его словам, в палаточных лагерях находятся 137 детей и 15 сотрудников администрации. Все они завершат свою работу до конца августа. В палатках устанавливаются автономные пожарные извещатели, организовано дополнительное круглосуточное дежурство личного состава государственной противопожарной службы и добровольной пожарной охраны, обеспечено дежурство пожарно-спасательных подразделений с техникой в ночное время. Кроме того, завезены дополнительные огнетушители, ящики с песком, пожарные щиты, емкости с водой. Ранее глава МЧС РФ Евгений Зиничев поручил внепланово проверить детские базы отдыха после пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае, в результате которого погибли четверо детей.

Подробнее о том, почему после трагедии в «Холдоми» часть детских лагерей может закрыться, в материале ''Ъ'' «Палатки свернули из-за проверок».

Ирина Лобанова