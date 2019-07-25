Воронежские власти надеются забыть о проблемах со швами на Северном мосту на 20 лет

На Северном мосту Воронежа выполнен весь объем работ на 14 из 28 деформационных швах, общая длина которых составляет 345 м, сообщили «Ъ-Черноземье» в городской администрации. «Швы будут долговечными – они выполнены из стального проката, а не сварные, кроме того, применена трехкомпозитная мастика,- уточнил мэр Вадим Кстенин. - Я думаю, что после завершения реконструкции город минимум на 20 лет забудет о проблеме со швами на Северном мосту». По словам главного инженера МКУ «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства» Вадима Рахманина, применение современных технологий позволит значительно уменьшить дискомфорт при проезде деформационных швов, а гарантия на работы составит пять лет. Напомним, работы по муниципальному контракту на мосту должны были выполнять с 29 мая до 30 августа. Но их старт власти отложили до 17 июня, чтобы снизить проблему пробок. Впрочем, окончить работы подрядчики обещают уже к 16 августа. В ночь с 25 на 26 июля должно быть переключено движение на ремонтируемом объекте: строители полностью уйдут с правой стороны моста на левую, а горожане смогут оценить новые швы.

О том, как может измениться схема движения пассажирского транспорта в облцентре, в материале ''Ъ-Черноземье'' «Воронеж отъезжает от пригорода».

Ирина Лобанова