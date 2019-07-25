Матвиенко поддержала усиление роли парламента

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко уверена, что основные положения Конституции «не нуждаются в коренных изменениях». Она подчеркнула, что Конституция является не просто основным законом, а «актом общественного согласия. «У нас достигнут баланс властей и разделения властей»,— сказал госпожа Матвиенко на пресс-конференции(цитата по «РИА Новости»). При этом она уточнила, что не против «уточнения каких-то моментов».

Также спикер Совета федерации поддерживает усиление роли парламента и считает, что Россия не движется в сторону преобразования в парламентскую республику. Однако, по мнению Валентины Матвиенко, надо посмотреть, насколько эффективно парламентарии используют данные им права, компетенции и полномочия. «Возможно, здесь необходимы законы, которые бы позволили более эффективно использовать данные парламенту полномочия»,— не исключила она.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин в своей статье «Живая Конституция развития» в Парламентской газете предложил «точечно» вносить корректировки в Конституцию России. В частности, господин Володин вновь предложил ввести норму, которая бы разрешала Госдуме участвовать в формировании правительства. По мнению спикера Госдумы, в Конституции должны также присутствовать нормы, по которым правительство РФ будет отчитываться перед парламентом.

В июле Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Кремль рассматривает сценарий, при котором конституционные полномочия премьер-министра будут расширены в ущерб президентским, для чего требуется одобрение Госдумы.

Подробнее о предложениях спикера Госдумы — в публикации “Ъ” «Прорабы донастройки».