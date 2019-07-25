На Урале уменьшилось количество преступлений на транспорте

Сегодня в Уральском следственном управлении на транспорте СКР в профессиональный праздник день сотрудника органов следствия РФ прошла межведомственная коллегия, на которой подводились итоги работы управления за шесть месяцев 2019 года. В ней приняли участие сотрудники СКР, уральского полпредства, транспортной прокуратуры, МВД на транспорте, УФСБ, Уральского таможенного управления и другие.

По данным начальника Уральского следственного управления на транспорте СКР Петра Решетникова за полугодие уральское управление заняло лидирующее положение среди аналогичных управлений в РФ. «Если говорить языком цифр, то за отчетный период зарегистрировано 2,6 тыс. преступлений, что на 23% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снизилось и количество зарегистрированных сообщений о преступлениях, однако количество уголовных дел осталось прежним – 570. Работы меньше не стало. В управлении взят курс на работу со сложными многоэпизодными и сложными составами - коррупционными и экономическими»,— пояснил генерал-лейтенант юстиции Решетников. Кроме того глава управления пояснил, что за прошедший период в управлении произошла реорганизация отделов в результате чего ряд отделов были объединены а часть руководящего состава переведена в корпус следователей.

В ходе выступления генерал Решетников также рассказал о работе по профилактике инцидентов на железнодорожном транспорте. После выступлений руководителей смежных структур, которые кроме поздравлений с профессиональным праздником, пообещали следователям «больше работы», состоялось награждение отличившихся следователей СКР как со стороны руководства СКР, так и руководителей ФСБ и МВД.

О резонансных делах Уральского СУ СКР на транспорте — читайте в интервью “Ъ-Урал” с главой ведомства Петром Решетниковым в материале «Наши следователи ранее с таким не сталкивались»

Игорь Лесовских