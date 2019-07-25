Революционное шоу «Сны Спящей красавицы»

В Самарский академический театр оперы и балета 1 октября пройдет новаторское шоу с сильным влиянием современной электронной музыки обращается к одной из наиболее знаковых мировых историй — «Спящей красавице».



Конечно, европейская сказка множество раз интерпретировалась величайшими мастерами, начиная с XIV века, но все они умалчивали об одном: что снилось заколдованной принцессе в течение 100 лет очарованного сна. «Сны Спящей красавицы» добавляют новое измерение классической истории. Самые современные технологии визуального искусства позволяют воплощать постоянные метаморфозы образов из снов Спящей красавицы, безупречно повторяя движения танцоров на сцене благодаря костюму-аватару и открывая новые горизонты в мире театральных постановок.

Сами создатели проекта говорят о своем детище: Sleeping Beauty Dreams — это прогрессивная фантазия. Старинная легенда, вдохновившая нас на глубокое погружение в собственный внутренний мир. Это целая Вселенная. Синтез цифрового искусства, современного танца и передовых технологий, с помощь которых мы с вами можем исследовать наши мечты, страхи, соблазны и судьбоносные решения».

Всемирно известная прима-балерина Диана Вишнева исполнит роль принцессы Авроры. Помимо Вишневой «Сны» стали реальностью благодаря дизайнеру Тобиасу Греммлеру, работающему с Bjork, художнику по костюмам Барту Хессу, сотрудничающему с Lady Gaga, хореографу Эдварду Клюгу, художнику по свету Лорен Форт, EDM-пионерами NOISIA/Thijs de Vlieger, чья музыка звучит в голливудских блокбастерах и которые сотрудничают с такими музыкантами, как Skrillex и deadmau5.

Партию Принца исполняет голландский артист балета, солист Штутгартского и Голландского национального балета, дважды обладатель звания «Лучший танцор» Марайн Радемакер.

Уже этой осенью у российских зрителей появится возможность узнать ранее нерассказанную историю Спящей красавицы: 1 октября, Самара, Самарский академический театр оперы и балета.

Подробности на сайте проекта — nca.ru и sbd2019.ru