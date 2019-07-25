В Ростове хозяйку проката лошадей обвиняют в жестоком обращении с животными

В Первомайском районе Ростова в отношении прокатчицы лошадей возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными (ч. 2 ст. 245 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Ранее у подозреваемой изъяли семь лошадей в истощенном состоянии. Животных передали пяти заводчикам в Ростове и Батайске. Причиной изъятия стало обнаружение принадлежавшего женщине мертвого коня. По данным ветеринарного инспектора Кирилла Дорогина, животное пало еще 20 июня, однако владелица не уведомила об этом ветеринарную службу.

«На момент обследования, документы, подтверждающие происхождение животных, а также проведение профилактических ветеринарных мероприятий в 2019 году не предоставлены», — приводит пресс-служба слова господина Дорогина.

Подозреваемую привлекли к административной ответственности за нарушение ветеринарных правил содержания животных, сокрытие падежа и нарушение правил утилизации биологических отходов.

Дарья Голякова