В Ростовской области у прокатчицы изъяли семь лошадей

В Сосновом бору Ростовской области у прокатчицы изъяли семь лошадей, сообщает пресс-служба управления ветеринарии по региону. Животных передали пяти заводчикам в Ростове и Батайске.

Причиной изъятия стало обнаружение принадлежавшего женщине мертвого коня. По данным ветеринарного инспектора Кирилла Дорогина, животное пало еще 20 июня, однако владелица не уведомила об этом ветеринарную службу.

«На момент обследования, документы, подтверждающие происхождение животных, а также проведение профилактических ветеринарных мероприятий в 2019 году не предоставлены», — приводит пресс-служба слова господина Дорогина.

Прокатчица будет привлечена к административной ответственности за нарушение ветеринарных правил содержания животных, сокрытие падежа и нарушение правил утилизации биологических отходов нарушительница уже точно будет привлечена к административной ответственности. Кроме того, в отношении нее идет проверка по факту жестокого обращения с животными.

Дарья Голякова