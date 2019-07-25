Детским выплатам определили сумму

Как заявила сегодня замминистра труда Светлана Петрова, Минтруд и Минфин определили дополнительные расходы на детские пособия в 2020 году. Их сумма составит 150 млрд руб., правительство потратит их на выплаты семьям с детьми в возрасте полутора-трех лет.

C 2020 года расходы бюджета на выплаты семьям за первого ребенка возрастут в несколько раз. Об этом сегодня заявила заместитель главы Минтруда Светлана Петрова.

«Продление пособия с полутора до трех лет будет стоить федеральному бюджету дополнительно 150 млрд руб. Я имею в виду с учетом тех расходов, которые у нас будут предусмотрены и на первого ребенка, и на второго ребенка»,— сказала она.

Напомним, ранее премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что правительство планирует резко повысить размер пособий на детей в возрасте от полутора до трех лет, но выплачивать их адресно. Правительство предлагает довести размер этих выплат до уровня прожиточного минимума ребенка в регионе проживания семьи. Сейчас работающим женщинам компенсационные выплаты на ребенка в возрасте от полутора до трех лет из собственных средств выплачивает работодатель, безработным же платит государство (см. “Ъ” от 19 июня).

Как пояснила Светлана Петрова, сейчас число получателей выплат на первого ребенка составляет 259 тыс. семей, на второго ребенка — 27 тыс. семей. «Число получателей после принятия законопроекта фактически составит не менее 70% от числа рожденных первых и вторых детей. Мы в связи с принятием этого закона сейчас с Министерством финансов закладываем со следующего года почти 150 млрд, и это только выплаты на первого ребенка»,— добавила она.

Анастасия Мануйлова