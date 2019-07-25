В Сочи откроют Центр амбулаторной онкологической помощи

Центр амбулаторной онкологической помощи в олимпийской столице планируют открыть на базе городской поликлиники № 2 по улице Ульянова. Он откроет двери посетителям в начале 2020 года.

Как сообщили в мэрии курорта, в новом Центре будут проводиться химиотерапия и мониторинг состояния здоровья уже выявленных онкобольных. По словам вице-мэра Сочи Марины Бралюк, когда Центр будет введен в эксплуатацию, пациентам из Адлера не придется ехать за терапией в Сочи.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в 2021 году Краснодаре может начаться строительство нового онкологического центра в поселке Новознаменском. Сдать медучреждение вместимостью 1 тыс. мест планируется в 2026 году. По предварительным расчетам, стоимость строительства составит 15,9 млрд руб.

Напомним, Кубань входит в пятерку субъектов РФ с самым большим количеством больных раком.

Василий Хитрых