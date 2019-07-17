Онкоцентру найдут бюджет

Строительство нового онкоцентра в пос. Новознаменском может начаться уже в 2021 году. Сдать медучреждение вместимостью 1 тыс. мест планируется в 2026 году. По предварительным расчетам, стоимость строительства составит 15,9 млрд руб. Регион попытается войти в федеральную программу для финансирования строительства, в случае неудачи средства выделят из краевого бюджета. Кубань входит в пятерку субъектов РФ с самым большим количеством больных раком. Принятая в крае программа по борьбе с онкологическими заболеваниями направлена на снижение смертности от онкологии к 2024 году на 5,4%. Считается, что новый онкоцентр поможет разгрузить старое медучреждение, а также будет способствовать профилактике онкозаболеваний и их выявлению на ранней стадии. Эксперты называют ожидания краевых властей в части темпов строительства чересчур оптимистичными.

На 25-й сессии Законодательного собрания Краснодарского края депутаты обсудили строительство нового современного онкологического центра на 1 тыс. мест в пос. Новознаменском. Там уже выделено 50 га земли под медкластер. Вице-губернатор региона Андрей Алексеенко сообщил, что подготовлено техзадание, проектирование начнется в 2019 году, а 2020-м проектные работы завершатся. После экспертизы в 2021 году начнется строительство медучреждения, завершить его планируют в 2026 году, по предварительным оценкам, стоимость может составить 15,9 млрд руб. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, принявший участие в работе сессии, заявил, что регион попытается войти в федеральную программу для финансирования строительства современной онкологической клиники. Если не получится, средства выделят из краевого бюджета.

Онкоцентр начнут строить на территории нового медкластера, в котором также будут расположены больница скорой медицинской помощи на 1,1 тыс. мест, станция скорой медицинской помощи на 150 круглосуточных бригад, наркологический диспансер с поликлиникой и реабилитационным центром на 500 мест, инфекционная больница на 950 мест. Медкластер расположен в пригороде краевого центра, и власти намерены построить новую автодорогу, которая дополнительно соединит город с трассой М-4 «Дон», и несколько городских дублеров. Новая магистраль уже получила условное название «Восток-запад».

Кубань входит в пятерку субъектов РФ с самым большим количеством больных раком. В документах проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» говорится, что в 2017 году от новообразований в Краснодарском крае умерли 10 760 человек, показатель смертности от них составил 192,6 на 100 тыс. населения. Наиболее неблагоприятная ситуация в Краснодарском крае по показателям смертности сложилась в Северском, Крымском, Белореченском, Белоглинском и Усть-Лабинском районах. Также в документе сообщается, что при сохранении темпов прироста контингентов (распространенности) к 2024 году на онкологическом учете будут состоять более 210 тыс. пациентов со злокачественными новообразованиями, показатель контингентов составит 3670,5 на 100 тыс. населения.

В рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» краевые власти планируют снизить смертность от онкологии к 2024 году на 5,4% — до 180 человек на 100 тыс. В общей сложности за пять лет на реализацию программы на Кубани направят 5,7 млрд руб., из которых 5,2 млрд — федеральные деньги. Наибольший объем финансирования планируют вложить в первые годы — 1,5 млрд руб. в 2019-м и 1,9 млрд в 2020-м. Затем сумма будет постепенно снижаться: до 219 млн руб. в 2024 году. Средства пойдут на дополнительное оснащение онкодиспансеров, а также создание центров амбулаторной онкологической помощи и капитальное строительство новых корпусов.

По мнению главного врача Краевой клинической больницы №1 имени Очаповского Владимира Порханова, строительство нового онкологического центра может существенно улучшить ситуацию. По его словам, существующий клинический онкологический диспансер уже старый, пациенты туда не помещаются, и ему некуда расти. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев также ранее говорил, что нагрузка на онкодиспансер в два раза превышает ту, на которую он рассчитан.

Гендиректор консалтингового агентства «Советникъ» Максим Орешин считает, что ждать сдачи такого объекта, построенного с нуля, за шесть лет, не стоит. «Реконструкция краевой клинической больницы и строительство перинатального центра в Сочи растянулись на много лет, а последний еще и оказался в центре коррупционного скандала. Заместитель главного управления строительства Краснодарского края получил реальный срок за подписание фиктивных актов о приемке работ в этом центре. Могу предположить, что в ситуации с онкоцентром все тоже может затянуться по разным причинам»,— считает господин Орешин. По его мнению, проектные работы, экспертизы, поиск подрядчиков, тендеры и связанная со всем этим бумажная волокита отодвинет сроки сдачи объекта.

Елена Рыжкова