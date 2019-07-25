О ходе реализации проекта «Бережливое правительство» отчитались руководители ряда предприятий и учреждений республики

На Координационном совете по реализации пилотного проекта «Бережливое правительство» были заслушаны руководители и представители МУП «Майкопское троллейбусное управление», МУП «Майкоп водоканал», ООО «МПК» Пивоваренный завод Майкопский, ПАО «ЗАРЕМ», а также Адыгейской республиканской больницы.



Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что стратегическая задача проекта – повышение качества услуг населению.

«Улучшение показателей в работе предприятий должно сказываться на качестве жизни граждан. Это касается комфорта и безопасности в работе общественного транспорта, сокращении аварийных ситуаций в системе ЖКХ, а также повышении доступности квалифицированной медицинской помощи», - подчеркнул Мурат Кумпилов.

По информации директора МУП «Майкопское троллейбусное управление» Алексей Дремайлова, участие в проекте «БП» позволило предприятию в первом полугодии увеличить выручку на 11,2 %, при этом снизить энергопотребление и сэкономить более 430 тыс. рублей. До 1 сентября все троллейбусы будут оснащены автоинформаторами и системой wi-fi. Ведется работа по повышению качества обслуживания пассажиров и внедрению единой униформы для водителей и кондукторов.

В реализации проекта «БП» предприятие «Майкоп водоканал» участвует с прошлого года. По словам директора организации Султана Апажихова, благодаря повышению эффективности организации труда удалось в 1,5 раза сократить время по устранению аварий на системах городского водоснабжения. Куратор проекта «БП» в Адыгее от госкорпорации «Росатом» Владимир Арженцов отметил, что «Майкоп водоканал» единственное в стране водоснабжающее предприятие, где началось внедрение системы «БП». За время реализации проекта были найдены решения многих производственных задач без увеличения штатной численности.

В ходе заседания также заслушан отчет о результатах внедрения системы «БП» на ООО «Пивоваренный завод Майкопский». По информации представителя компании Юлии Сердюковой, за это время удалось сократить излишние расходы, повысить объемы продаж, оптимизировать энергопотребление и т.д.

Об итогах реализации проекта «БП» на ПАО «ЗАРЕМ» рассказал технический директор предприятия Юрий Мамий. С момента внедрения принципов «БП» на заводе, производящем редукторы, удалось сократить потери, связанные с производственными простоями и неэффективном использовании оборудования. До конца года стоит задача по увеличению количества выпускаемых изделий на 52%.

Участники заседания отдельно обсудили вопрос внедрения принципов «БП» на базе Адыгейской республиканской больницы. По данным главврача Нателлы Чеужевой, с конца прошлого года была поставлена задача сокращения времени обслуживания в регистратуре Диагностического центра, уменьшения сроков оформления документов и, как итог – снижение негативных отзывов пациентов. Для данных целей создана система электронной очереди с визуализацией и звуковым оповещением, произведена оптимизация порядка госпитализации пациентов на примере офтальмоонкологического отделения. Накопленный опыт будет тиражироваться и по другим направлениям лечебного учреждения.

«В систему здравоохранения мы вкладываем серьезные средства и, естественно, ждем соответствующего эффекта. Важно, чтобы уровень комфорта и качества оказания медицинских услуг был на высоком уровне», - сказал Мурат Кумпилов.

Глава республики также отметил важность системной работы всех предприятий, внедряющих у себя принципы «БП». Все участники проекта должны показывать реальные результаты работы без формализма и приписок.

По словам Владимира Арженцова, Адыгея показывает достойные результаты в ходе реализации системы «БП» и уже есть предприятия, которые уже можно ставить в пример.