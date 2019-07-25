Красноярцы вышли на улицу в противогазах из-за дымки от лесных пожаров

Жители Красноярска устроили флэшмоб в поддержку введения режима «черного неба», чтобы привлечь внимание краевых властей к дымке из-за лесных пожаров. Участники акции в масках, респираторах и противогазах гуляли вблизи от зданий правительства и заксобрания.

«Мы раздали 75 респираторов. По нашей оценке, суммарно было около 100 человек»,— сказал “Ъ-Сибирь” председатель оргкомитета движения «За чистое небо» Евгений Ходос. По его словам, во время прогулки участников флэшмоба сопровождали сотрудники департамента общественной безопасности Красноярска и центра «Э» ФСБ, но никого не задерживали.

По информации краевого правительства, сейчас на территории региона бушуют 109 лесных пожаров на общей площади 899 тыс. га. Ранее в Среднесибирском УГМС сообщали, что режим «черного неба» в Красноярске вводить пока не будут, так как не зафиксировано значительного превышения ПДК.

Как писал “Ъ”, гарь от лесных пожаров, бушующих в Иркутской области и Красноярском крае, распространилась и на соседние регионы — Новосибирскую область, Кузбасс и Алтайский край. Всего в Сибири горят более 1,3 млн га леса.

Подробности — в материале “Ъ” «Сибири закоптили небо»

Юлия Сасевич