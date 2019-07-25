Красноярцы в противогазах вышли к зданию правительства из-за дымки

Жители Красноярска устроили флэшмоб в поддержку введения режима «черного неба», чтобы привлечь внимание краевых властей к проблеме задымления из-за лесных пожаров. Об этом “Ъ-Сибирь” сообщил председатель оргкомитета движения «За чистое небо» Евгений Ходос.

Участники акции в масках, респираторах и противогазах гуляли вблизи от зданий правительства и заксобрания. «Мы раздали 75 респираторов. По нашей оценке, суммарно было около 100 человек»,— сказал Евгений Ходос. По его словам, во время прогулки участников флэшмоба сопровождали сотрудники департамента общественной безопасности Красноярска и центра «Э» ФСБ, но никого не задерживали.

По информации краевых властей, на территории региона бушуют 109 лесных пожаров на общей площади 899 тыс. га. Ранее в Среднесибирском УГМС сообщали, что режим «черного неба» в Красноярске пока вводить не будут, так как не зафиксировано значительного превышения ПДК.

Всего в Сибири горят более 1,3 млн га леса. Как писал “Ъ”, гарь от лесных пожаров, бушующих в Иркутской области и Красноярском крае, распространилась и на соседние регионы — Новосибирскую область, Кузбасс и Алтайский край.

Как развивается ситуация с дымкой — в материале “Ъ” «Сибири закоптили небо»

Юлия Сасевич