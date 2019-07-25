Уральский общественник Алексей Беззуб написал заявление на депутата Колесникова

Общественник, координатор проекта «РосЯма» в Екатеринбурге Алексей Беззуб написал заявление в полицию на депутата гордумы Александра Колесникова. По словам общественника, депутат может быть причастен к нападению, которое произошло утром 24 июля на улице Бебеля. Как сообщалось ранее, двое молодых людей избили господина Беззуба и забрали его рюкзак.

24 июня между Алексеем Беззубом и Александром Колесниковым произошел конфликт во время заседания рабочей группы по строительству храма Святой Екатерины. «Мне угроз на протяжении многих лет не поступало. И вот единственный случай — месяц назад на заседании рабочей группы в гордуме. На видео можно услышать угрозы, а теперь — это нападение»,— сообщил господин Беззуб (цитата по ЕАН). Он добавил, что нападавших будут искать по записям с камер видеонаблюдения, на которых видны лица злоумышленников.

Александр Колесников все подозрения в свой адрес назвал необоснованными.

Ранее Алексей Беззуб неоднократно выступал с критикой в адрес городских чиновников. В частности, общественник был недоволен уборкой улиц от снега в Ленинском районе, а также критиковал проект обновления Шарташского лесопарка.