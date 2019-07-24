В Екатеринбурге напали на общественника Алексея Беззуба

Сегодня утром, 24 июля, в Екатеринбурге напали на общественника, городского координатора проекта «РосЯма» Алексея Беззуба. По его словам, это произошло на лице Бебеля, нападавших было двое.

«Оглушили, били в основание черепа и по внутренним органам. Двое молодых людей в темном, лет 20-30. Спортсмены, били профессионально, в основание черепа и по внутренним органам. Забрали рюкзак, инициировали ограбление»,— рассказал он на своей странице в Facebook. В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу сообщили, что информация о нападении к ним пока не поступала.

Ранее Алексей Беззуб неоднократно выступал с критикой в адрес городских чиновников. В частности, общественник был недоволен уборкой улиц от снега в Ленинском районе, а также критиковал проект обновления Шарташского лесопарка.