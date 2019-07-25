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Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В Орловской области возбуждено второе уголовное дело после массовой гибели пчел

Следователи управления СКР по Орловской области возбудили уголовное дело по факту массовой гибели пчел (ч.2 ст. 249 УК РФ) в хозяйствах сразу трех районов региона. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в областной прокуратуре. По данным ведомства, в девяти хозяйствах в Малоархагельском, Свердловском и Покровском районах была зафиксирована гибель 490 пчелосемей. По аналогичным фактам в других районах организованы процессуальные проверки, устанавливаются причины гибели пчел и размер ущерба. В надзорном ведомстве также отметили, что территориальными отделами управления Роспотребнадзора по Орловской области собственные полномочия в области федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора реализованы «не в полной мере», а характер и размер ущерба санитарами «своевременно не определен». Руководителю управления орловским природоохранным межрайонным прокурором внесено представление.

Подробнее о причинах гибели насекомых в макрорегионе - в материале “Ъ-Черноземье” «Пчелам ищут защиту».

Ирина Лобанова


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