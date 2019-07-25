В петербургских гипермаркетах «Карусель» открылись Hoff Home

В гипермаркетах «Карусель» в Петербурге открылись первые два shop-in-shop под брендом Hoff Home.

Магазины заработали в гипермаркетах, расположенных в южной части города. Площадь брендом Hoff Home составляет от 600 до 1 тыс. кв. м. Ассортимент «магазина в магазине» насчитывает более 3 ,4 тыс. позиций товаров с учетом сезона.

Первый shop-in-shop Hoff Home был запущен в Москве в начале месяца. Ранее «Ъ» сообщал, что до конца лета запуск тестовые зоны Hoff планируется открыть четырех гипермаркетах Х5 Retail Group в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге на условиях субаренды.