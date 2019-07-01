X5 Retail Group и Hoff запустили формат «магазин в магазине»

Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и одна из крупнейших в стране сетей гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff запустили проект «магазин в магазине». Проект пока работает в тестовом режиме. Площадкой для него выбрана «Карусель».

Первый Hoff в новом формате площадью более 900 кв. м. открылся в «Карусели» на Новорижском шоссе. Зоны Hoff в других пилотных гипермаркетах займут в среднем до 15% торгового зала «Карусели». В целом до конца лета запуск тестовые зоны Hoff планируется открыть четырех гипермаркетах Х5 в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге на условиях субаренды.

На данный момент в первых «магазинах в магазине» будет представлено до 3,5 тыс. наименований различных товаров для обустройства дома в разных стилевых направлениях и с учетом сезонных тенденций. Как отмечают в X5, решение о масштабировании проекта будет принято по итогам пилотного проекта.

По итогам 2018 года X5 Retail Group вошла в десятку крупнейших компаний России, а сеть гипермаркетов Hoff заняла 520 место в том же рейтинге крупнейших компаний страны по объему реализации продукции.