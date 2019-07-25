Исполком Казани отправил на доработку проект первого участка второй линии метро

Исполком Казани отклонил проект планировки и межевания территории первого участка второй линии метрополитена, отправив документ на доработку. Об этом говорится в опубликованном сборнике документов мэрии.

«Отклонить проект планировки и межевания территории объекта “Первый участок Второй линии метрополитена г. Казани от станции метро “Улица Ю.Фучика” до станции метро “Улица Академика Сахарова” и направить его на доработку с учетом протокола и заключения по результатам общественных обсуждений»,— говорится в документе.

Как писал “Ъ-Казань”, МУП «Казметрострой» уже приступило к строительству четырех станций второй ветки за собственные средства. Предприятие надеется на компенсацию уже потраченных денег после согласования проекта.

“Ъ-Казань”