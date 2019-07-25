Азербайджанский МиГ-29 упал в Каспийское море

Потерпевший в прошлую среду крушение истребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана упал в Каспийское море в азербайджанских территориальных водах, сообщил пресс-секретарь Минобороны страны Вагифа Дяргахлы. Он отметил, что была создана комиссия по расследованию причин авиакатастрофы.

«Истребитель потерпел крушение в территориальных водах Азербайджана во время учебно-тренировочного полета над Каспийским морем»,— сказал господин Дяргахлы «Интерфаксу». По его словам, сейчас принимаются «неотложные меры» по поиску и спасению пилота.

Связь с истребителем ВВС Азербайджана МиГ-29 оборвалась 24 июля в 22:00 по местному времени (21:00 мск) во время планового учебно-тренировочного полета.