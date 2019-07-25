Законопроект о прямых выборах не пропустили в Заксобрание Ростовской области

Комитет Законодательного собрания Ростовской области по законодательству, государственному строительству, местному самоуправлению и правопорядку проголосовал против законопроекта о прямых выборах глав администраций в регионе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил один из авторов законопроекта, депутат Заксобрания Сергей Косинов.

«На заседании комитета по законодательству большинством голосов законопроект о прямых выборах глав администраций не пропустили на завтрашнее Заксобрание. Основная причина финансы, хотя я настаивал на том, что в случае совмещенных с местными депутатскими выборами дополнительных средств не понадобится»,— рассказал господин Косинов. Он отметил, что получил заключения правительства и прокуратуры о законопроекте только на самом собрании комитета. «Времени отработать с юристами не было, пришлось защищаться „с листа“. Завтра дам поручение отработать и будем двигаться дальше»,— подчеркнул депутат.

Как сообщалось ранее, в законопроекте депутаты Заксобрания Ростовской области от партии «Справедливая Россия» Сергей Косинов и Борис Вальтер предлагают избирать глав районов и поселений при тайном голосовании на муниципальных выборах.

Кристина Федичкина